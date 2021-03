Vaccini: Liguria creerà 'liste di riserva' per dosi avanzate

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti a istituire "liste di riserva" per somministrare i vaccini anti covid prenotati ma non somministrati alla fine di ogni giornata.

La proposta presentata dai consiglieri Paolo Ugolini (M5S), Roberto Arboscello (Pd) e Ferruccio Sansa (Lista Sansa) ha ottenuto il parere favorevole del presidente della Regione Giovanni Toti durante la seduta straordinaria del Consiglio regionale sulla campagna vaccinale. "Quella delle 'liste di riserva' è una proposta di principio accettabile, ma la cui realizzazione è poco praticabile. - ha detto Toti - La ragione è che i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca si conservano fino alla mattina dopo. Il vaccino 'buttato via' è più mitologia che realtà. Inoltre le liste di riserva non devono creare assembramenti o file di persone con il numerino in mano come al supermercato davanti ai centri di somministrazione". (ANSA).