Università Genova, Accademy per aspiranti campioni sport

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - Un'idea innovativa che ha tracciato una strada a livello nazionale è il programma 'Unige per i campioni', creato dall'Università di Genova con lo scopo di permettere di conciliare gli studi universitari con gli impegni sportivi. Sono 64 gli studenti aspiranti 'campioni' di pallanuoto, vela canottaggio, nuoto, tennis, arrampicata sportiva, rugby, taekwondo. Il modello è quello di un'Accademy con gli studenti ammessi al programma che avranno a disposizione "docenti Tutor nelle questioni attinenti alla definizione del percorso formativo, flessibilità delle sessioni d'esame e agevolazioni nell'assolvimento dell'obbligo di frequenza e accompagnamento individuale nella definizione di esperienze di stage con riferimento al futuro lavorativo post-carriera sportiva", spiega Riccardo D'Eredità, delegato del Direttore Generale nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive dell'Ateneo di Genova. Il programma garantisce anche l' esenzione totale dal pagamento della terza rata del contributo universitario, per gli studenti collocati ai primi 10 posti nella graduatoria e l'accesso gratuito, con sottoscrizione della CUS Card, a tutti gli impianti sportivi gestiti dal CUS Genova. "L'ammissione al programma è aperta a tutti gli studenti iscritti ad un corso di studio presso l'Ateneo genovese e si basa sulla valutazione del curriculum sportivo e universitario. I curricula sportivi sono analizzati dal Comitato per il potenziamento delle attività sportive di Ateneo sulla base di modelli di valutazione e comparazione dei risultati ottenuti dal candidato, diversificati per ciascuna tipologia di sport", dice D'Eredità. L'obiettivo è "attrarre a Genova campioni da tutta Italia" (ANSA).