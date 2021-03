Investito su strisce, anziano muore dopo 3 giorni

E' morto dopo tre giorni l'anziano di 87 anni investito venerdì a Borzoli, in via Nostra Signora della Guardia. L'uomo, Nicodemo Longo, stava attraversando sulle strisce quando è stato investito. Sul posto erano intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, guidati dal primo dirigente Federica De Lorenzi. Il guidatore è stato indagato per omicidio colposo. Si tratta della sesta vittima di incidenti stradali a Genova da inizio anno. (ANSA).