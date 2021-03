Covid: crescono ospedalizzati, 8 morti

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - Cresce il numwro degli ospedalizzati per covid in Liguria: sono 660, di cui 58 in 'intensiva'. Complessivamente ci sono 15 malati ricoverati in più. I morti sono tto, per un totale di 3803. I nuovi casi sono 294 su 3752 tamponi (2334 molecolari e 1418 antigenici). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 7,8%, era del 7,3%. I nuovi casi sono stati scoperti 19 nell'Imperiese, 114 nel Savonese, 25 nello Spezzino, 7 nel Tigullio e 129 nella Asl di Genova. I positivi globali sono 6600, 34 in più rispetto a ieri.

I guariti sono 252.

Per quanto riguarda i vaccini, ne sono stati consegnati 300920, somministrati 216899, il 72%. Sono 197.711 i somministrati di Pfizer e Moderna, con 74108 che hanno chiuso il ciclo vaccinale. I vaccini Astrazeneca somministrati sono 19188, di cui 1250 oggi con la ripresa delle vaccinazioni da parte dei medici di base.

In isolamento domiciliare ci sono 6364 persone, 58 più di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 5883, erano 5831 (ANSA).