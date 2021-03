Covid: a Genova nel week end 171 multe per violazioni norme

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - Le sanzioni per la mancata osservanza delle norme di prevenzione del Covid sono state, nel fine settimana, 171 di cui 7 ad attività economiche.102 le sanzioni nella giornata di sabato, 69 ieri. Sabato sono state 40 le sanzioni nel centro storico e 62 in altre zone della città.

Domenica 32 le sanzioni in centro storico e 37 in altre zone della città, tutte a persone. In totale, nel fine settimana, sono state 72 le sanzioni in centro storico e 99 quelle nelle altre zone della città.

Decine gli assembramenti segnalati di giorno e di sera alla centrale operativa della Polizia locale dai cittadini.

Ad esempio, sabato sera alle 20, in via Giustiniani, il reparto Sicurezza urbana e gli uomini del nucleo Centro storico del Primo distretto territoriale sono intervenuti per disperdere un assembramento: 30 le sanzioni Covid, una per ubriachezza manifesta, una per turpiloquio, un ordine di allontanamento nell'area del centro storico. In questa occasione, un cittadino è stato denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.

Sempre sabato, in un circolo di Salita della Tosse, intervento in un circolo dove 24 stavano mangiando.

Ancora sabato una pattuglia è intervenuta in via Cantore, all'angolo di via La Spezia dove una donna dava in escandescenze priva della mascherina. Gli agenti sono stati accerchiati da cinque o sei persone. Sul posto sono arrivati i rinforzi per tenere a bada le persone. Solo a quel punto gli agenti sono riusciti ad avvicinarsi alla donna, che ha seri problemi di alcolismo, ed è intervenuto un medico che ha deciso di segnalare la donna per un trattatmento sanitario obbligatorio. (ANSA).