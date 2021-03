Calcio: per la prima volta tre liguri vincono insieme in A

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - La giornata numero 28 del campionato di serie A 2020-21 resterà nella storia della Liguria calcistica perchè tra venerdì 19 e domenica 21 marzo Genoa, Sampdoria e Spezia hanno vinto nello stesso turno di campuonato.

Non era mai accaduto quest'anno, nel primo campionato che ha visto tre formazioni della regione ai nastri di partenza. Si tratta tra l'altro di vittorie importanti per la corsa salvezza.

Il successo di venerdì a Parma porta infatti i rossoblu a 31 punti al 13esimo posto in classifica: un traguardo che sembrava impossibile quando Davide Ballardini è arrivato sulla panchina rossoblu a fine dicembre. L'1-0 rifilato al Torino permette invece alla squadra di Claudio Ranieri di poter cambiare obiettivo stagionale: manca solo la matematica per la salvezza mentre adesso si può guardare all'ottavo posto occupato dal Sassuolo e distante appena quattro punti. Infine sabato scorso lo Spezia ha dimostrato ancora una volta qualità e carattere contro il Cagliari in una sfida diretta per la permanenza nella massima serie. Un 2-1 finale che ha fatto festeggiare gli uomini di Vincenzo Italiano che allungano a + 7 dal terz'ultimo posto occupato proprio dai sardi. (ANSA).