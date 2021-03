Anziano agganciato e trascinato da camion per metri, grave

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - Grave incidente stradale questa mattina in via delle Fabbriche, a Genova Voltri. Un uomo di 76 anni è stato agganciato da un camion e trascinato per diversi metri. Il pedone è stato soccorso dal personale del 118 che ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.(ANSA).