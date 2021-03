Spezia torna a vincere, 2-1 al Cagliari

(ANSA) - GENOVA, 20 MAR - Dopo cinque giornate a secco lo Spezia torna a vincere ai danni del Cagliaro relegandolo al terzultimo posto. Joao Pedro vicino al gol in tre occasioni durante il primo tempo, ma è nei primissimi minuti della seconda frazione di gioco che si sblocca il risultato con il colpo di testa di Piccoli. Simeone spreca per il pari e Maggiore all'80' firma il bis. Accorcia le distanze Cerri per il Cagliari , poi Zoet salva su Nandez. Nel finale il Var annulla il pareggio per offside di Simeone. (ANSA).