Genova, iniziata cura con monoclonali su 4 pazienti

(ANSA) - GENOVA, 20 MAR - Dal 18 marzo a oggi sono stati trattati 4 pazienti Covid positivi con gli anticorpi monoclonali presso la Clinica di Malattie Infettive del policlinico genovese San Martino, clinica diretta da Matteo Bassetti, prima in Italia a sperimentare questo trattamento. Si tratta di due pazienti maschi, rispettivamente nati di 72 e 70 anni e di due donne, entrambe di 76 anni. Il trattamento viene fatto in regime di day hospital e dura circa 1 ora e mezza: la fiala viene somministrata per via endovenosa. I pazienti rimangono poi 40 minuti in osservazione. (ANSA).