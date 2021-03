Covid: Liguria, aumentano ancora positivi e ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 20 MAR - Anche oggi la Liguria fa registrare un aumento dei positivi a fronte di 4.481 tamponi molecolari e 2.748 test antigenici processati. I nuovi casi di positività al Covid19 sono 458, con un rapporto tamponi-positivi del 6,34% (ieri era del 5,6%). Il maggior numero di casi è stato registrato in Asl 3 genovese (sono 239), seguita dall'Asl1 Imperia (71), Asl 2 Savona (57), Asl4 Tigullio (52) e infine Asl5 La Spezia (36). Aumentano ancora anche i ricoverati che oggi sono 650 (+9 rispetto a ieri), 65 dei quali in Intensiva. I deceduti segnalati sono 5 (3.790 da inizio pandemia) di età compresa tra i 69 e i 95 anni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sui 300.920 vaccini ricevuti sono state somministrate 200.605 dosi pari al 70%. Nelle ultime 24 ore hanno ricevuto la dose di vaccino mRna 3.126 persone (193.736 hanno avuto la prima dose a partire dal 27 dicembre 2020) mentre a 456 è stato inoculato AstraZeneca (17.869 il numero complessivo dal 27 dicembre 2020). Hanno completato il ciclo vaccinale con Cominaty-Moderna 71.501 persone mentre 17.868 hanno avuto il vaccino AstraZeneca.

