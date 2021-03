Assembramento per droga, denunce

Intervengono per un assembramento al parco della Nora a Genova e scoprono che era in corso uno scambio di droga gestito da un giovane spacciatore. Si tratta di un minorenne che è stato denunciato dalla polizia locale per spaccio. Un secondo minorenne, che è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga, è stato segnalato alla Prefettura. Gli agenti sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni residenti che hanno notato assembramenti di ragazzi nel parco di sera.