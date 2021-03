Vigili del fuoco, concluso corso su rischio nucleare e batteriologico

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Si è concluso oggi il corso sperimentale Nbcr (contro i rischi Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico) di secondo livello effettuato presso il comando dei vigili del fuoco di Genova. Il corso, aperto ai Vigili del Fuoco delle quattro province liguri, ha visto una parte di didattica effettuata a distanza mentre la seconda settimana in presenza per poter effettuare le prove strumentali.

Durante il corso è stata effettuata una visita presso il Terminal Sech, nel porto di Genova, autorizzato allo stoccaggio di materiale chimico. Sempre all'interno del porto sono state effettuate delle prove per la ricerca di una sostanza radioattiva all'interno di un container. I docenti, provenienti da tutta Italia, sono i più esperti conoscitori della materia in ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tutti gli allievi hanno passato il corso a pieni voti. (ANSA).