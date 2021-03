Vaccini: numero verde prenotazione 70-79enni è 800 938818

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Il numero verde di riferimento per la prenotazione dei vaccini per le persone tra i 70 e i 79 anni è 800 938818, oltre al portale dedicato (prenotovaccino.regione.liguria.it) e agli sportelli territoriali Cup. E' quanto viene precisato dalla Regione, dopo un differente numero comunicato ieri per errore. Le prenotazioni per la fascia di età tra i 75 e i 79 anni partiranno lunedì 22 marzo alle ore 23, mentre le vaccinazioni inizieranno dal 25 marzo. Dal lunedì successivo, 29 marzo, potranno prenotare anche le persone con età tra 70 e 74 anni.

Il numero verde 800 938818 è lo stesso già operativo in Liguria dal 16 febbraio come uno dei canali possibili per le prenotazioni del vaccino per le persone con più di 80 anni ed è operativo dalle 8 alle 18. (ANSA).