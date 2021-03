Covid: scuole superiori Liguria in dad fino 31 marzo

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Il presidente della Regione Liguria ha firmato un'ordinanza che prolunga la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori in Liguria fino al 31 marzo. Lo ha annunciato lo stesso presidente della Regione Giovanni Toti stasera nel punto stampa sulla pandemia. "Abbiamo prolungato l'ordinanza regionale per la Dad nelle scuole superiori fino al 31 marzo perché poi cominciano le vacanze pasquali e scade il decreto legge del Governo Draghi". Secondo Ansaldi (Alisa) "Tra i 13 e 19 anni l'incidenza è raddoppiata da un caso e mezzo ogni 10 mila a 3 casi, la crescita si è arrestata nell'ultimo periodo in seguito alle ordinanze regionali sulla didattica a distanza" (ANSA).