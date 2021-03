Covid: più positivi, più ospedalizzati, 5 morti

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Aumentano i positivi al covid in Liguria, come gli ospedalizzati. I positivi sono 6360, 26 più di ieri. I nuovi casi sono 427, a fronte di 7543 tamponi (4618 molecolari e 2925 rapidi). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 5,6%, ieri era 4,6 con 7040 tamponi. A livello nazionale è al 7%. I nuovi casi sono 68 nell'Imperiese, 126 nel Savonese, 31 nello Spezzino, 35 nel Tigullio e 167 nella Asl3 di Genova.

Crescono anche gli ospedalizzati: sono 641, di cui 63 in terapia intensiva (erano 64), 10 in più. I morti sono 5 per un totale di 3785. I guariti sono 396.

In isolamento domiciliare ci sono 5152 persone, 229 in meno rispetto a ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 5722 erano 5658.

I vaccini consegnati sono 300920, quelli somministrati 207631, pari al 69%.. I vaccini Pfizer - Moderna fatti sono 190378, le persone che hanno chiuso il ciclo vaccinale con questo siero sono 69458. I vaccini somministrati AstrZeneca sono 17253 (ANSA).