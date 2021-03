Portofino, guerra Comune-privati per gestione porticciolo

(ANSA) - PORTOFINO, 18 MAR - Acque agitate nel porticciolo di Portofino che spera nella celerità della giustizia per non perdere l'avvio di stagione. Sulla decisione del Comune di gestire direttamente lo scalo - decisione presa a inizio anno dopo che la Portofino Servizi Turistici srl aveva lasciato la gestione per termine delle proroghe - pende un ricorso al Tar presentato da due società, la Pesto Sea Group e la Nautica Boldrini, secondo cui l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto indire una gara pubblica per la gestione del porticciolo. In attesa del pronunciamento del tribunale amministrativo, che dovrebbe essere fissato per il 24 marzo, le attività nel porticciolo sono congelate.

Proprio a fine marzo, emergenza sanitaria permettendo, è in programma l'arrivo della prima nave da crociera della stagione, mentre dal 29 aprile al 2 maggio, in occasione dell'apertura del rinnovato hotel Splendido Mare, sono in programma le Regate di Primavera Splendido Mare Cup. Insomma una vicenda che, al di là del pronunciamento, rischia di rallentare i piani turistici del borgo. (ANSA).