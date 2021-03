Gioca con accendino, tuta a fuoco: grave bimbo di 10 anni

(ANSA) - REZZOAGLIO, 18 MAR - Un bambino di 10 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gaslini in seguito ad ustioni. Nel pomeriggio il piccolo stava giocando con del liquido infiammabile e con un accendino, quando una fiammata gli ha incendiato la tuta che indossava provocandogli ustioni su tutto il corpo. L' incidente è avvenuto in una abitazione in località Parazzuolo, nel Comune di Rezzoaglio (Genova). In casa c'erano la madre e i fratellini. Subito soccorso dalla mamma, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini. Il piccolo, secondo quanto riferisce la direzione sanitari del Gaslini, è stato intubato. La prognosi è riservata.