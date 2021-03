Covid: individuati centri Liguria per anticorpi monoclonali

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Sono stati individuati anche in Liguria i centri prescrittori dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di pazienti affetti da Covid-19 destinati ai pazienti non ospedalizzati, con patologia lieve o moderata. Lo comunica Alisa.

I centri individuati sono quattro: nell'Asl 1 imperiese Malattie Infettive del presidio ospedaliero di Sanremo; nell'Asl 2 savonese Malattie Infettive presidio ospedaliero San Paolo di Savona; nell'Asl 5 spezzina Malattie Infettive presidio ospedaliero S. Andrea di La Spezia; e in fine nell'Asl 3 genovese l'Ospedale Policlinico San Martino, Clinica Malattie infettive. Martedì 16 marzo sono stati consegnati anche in Liguria 75 flaconi di anticorpi monoclonali pervenuti nei centri di ricezione e distribuzione identificati.

"Sono orgogliosa che sia stato attribuito alla mia struttura il coordinamento logistico e l'interfaccia con le Autorità centrali e il Ministero della salute - sottolinea Barbara Rebesco, direttore Politiche del farmaco di Alisa -. Grazie alla sinergia tra medici ospedalieri e Medici di medicina generale, che hanno la responsabilità di selezionare i pazienti eleggibili, l'utilizzo di questo farmaco innovativo ci permetterà di avere un'arma in più nella cura della malattia da Covid"