Covid: indice Rt attestato a 1,01

L'indice Rt della Regione Liguria questa settimana è attestato a 1,01 nella parte bassa della configurazione della zona arancione. E' l'aggiornamento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sulla pandemia. "Siamo di uno 0,1 arancioni, al bordo tra giallo e arancioni.- ribadisce Toti - Se non fosse che il giallo non esiste per decreto fino a Pasqua". La Liguria permane in area di 'rischio moderato'. (ANSA).