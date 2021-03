Covid: Bucci, penso a fondazione e monumento per morti

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - "Stiamo valutando diverse ipotesi per ricordare le vittime del Covid: pensiamo a un monumento e a una fondazione per aiutare le famiglie delle vittime e non escludo che possano essere fatte entrambe". A dirlo il sindaco di Genova, Marco Bucci, in occasione della giornata del ricordo che si è tenuta anche a Genova con il Tricolare di Palazzo Tursi, sede del Comune, a mezz'asta e un minuto di silenzio. "Il ricordo e le testimonianze sono sempre alla base dei progetti futuri - ha spiegato Bucci - e, anche in questo caso, dobbiamo ricordare quello che è successo per capire come programmare un servizio sempre migliore per i cittadini, il ricordo di questa pandemia ce lo porteremo addosso a lungo ma ci servirà per strutturare al meglio le nostre difese. Anche in questo occasione ho visto una città che si sa rimboccare le maniche, anche su un percorso di crescita che non vogliamo sia rallentata". Il sindaco, a causa di un impegno istituzionale non ha potuto partecipare alla cerimonia che è stata celebrata dal vice sindaco, Pietro Piciocchi. "Una giornata di unità nazionale, un segno di vicinanza dei comuni alle vittime, alle loro famiglie e a chi ha lavorato e perso il proprio impiego.

Dalla nostra capacità di farci comunità dipende la vittoria di questa sfida: abbiamo dimostrato di essere una comunità forte e coesa e di lavorare con grande determinazione", ha detto Piciocchi. (ANSA).