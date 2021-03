Carige: giudice annulla sequestro 105mln a Berneschi e altri

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Il tribunale civile di Genova ha annullato la richiesta di sequestro urgente di 105 milioni di euro nei confronti degli ex vertici di banca Carige, l'ad Giovanni Berneschi e il capo del settore assicurativo Ferdinando Menconi, oltre all'imprenditore Ernesto Cavallini, avanzata dal nuovo management dell'istituto di credito genovese. Il giudice ha respinto la richiesta perché, in sintesi, avendo la Cassazione annullato le sentenze di condanna di primo e secondo grado è venuto meno il presupposto.

Il giudice lo aveva in un primo momento concesso in via di urgenza, senza sentire le parti. Venerdì scorso erano stati sentiti i legali dei tre ex dirigenti e di Carige e alla fine dell'udienza il magistrato si era riservato.

Il processo penale, dopo l'annullamento degli Ermellini, è finito per competenza a Milano dove gli imputati hanno trovato un accordo su un patteggiamento che prevede la confisca di 21 milioni di euro. (ANSA).