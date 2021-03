Spese pazze: Rixi, contento, giustizia è fatta

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - "Sono contento, soddisfatto, giustizia è fatta". Lo ha detto all'ANSA Edoardo Rixi, responsabile infrastrutture della Lega, assolto a Genova al processo d'Appello per le cosiddette 'spese pazze' negli anni in cui era consigliere regionale. La condanna in primo grado lo spinse a dimettersi da vice ministro del primo Governo Conte.

"Fu una scelta politica di trasparenza nei confronti del Paese - ha detto Rixi -. Ora continuerò a lavorare nell interesse del Paese, come ho sempre fatto". Sono stati anni difficili: "questa vicenda va avanti dal 2012. Sono innocente, l'ho sempre sostenuto, oggi per fortuna questo è stato dimostrato". (ANSA).