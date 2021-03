Reddito Emergenza, in Liguria 55% domande non accolte

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Sono 26.581 i nuclei familiari che hanno richiesto in Liguria il reddito di emergenza da quanto è stato istituito dallo scorso maggio attraverso tre distinti provvedimenti. Emerge dal report nazionale pubblicato oggi dall'Inps sul suo sito. Moltissime le domande respinte o cancellate, complessivamente sono state 14.640 in tutta la Regione: praticamente il 55%. Complessivamente sono stati 11.793 i nuclei che hanno ricevuto almeno un pagamento in Liguria per un totale di 23.561 persone. L'importo medio mensile è passato da 521 euro ai sensi del dl 34/2020 art.82 per il periodo maggio-agosto 2020 fino agli attuali 490,41 euro nel periodo novembre-dicembre 2020 col Decreto Ristori. (ANSA).