Ponte Genova: video mostra usura stralli pila 9 già nel 2015

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Uno stato di usura immortalato in un video ora allegato agli atti dell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi e mostrato in esclusiva dal Tg La7. Nel video si mostrano le fasi del carotaggio eseguito la notte del 21 ottobre 2015 dai tecnici della Spea, la società che si occupava dei controlli tecnici e della manutenzione per conto di Autostrade per l'Italia. I tecnici eseguono un carotaggio nello strallo della Pila 9 del Ponte e le immagini mostrano lo stato di salute dei trefoli che appaiono molto usurati. Lo strallo della Pila 9, è ricordato nel servizio del Tg La7, è lo stesso che cederà determinando il tragico crollo del ponte il 14 agosto del 2018.

Intanto dalle intercettazioni emergono nuovi particolari sulle manutenzioni al viadotto. «Ci mandavano i ciech a fare le ispezioni sul Morandi». E ancora: «Perché vai a vedere sempre un ponte di notte? Ci vai di giorno, tre ore, lo chiudi e vedi. E invece no, al buio con le lampade... perché non volevano bloccare il traffico». Sono frasi intercettate durante l'inchiesta riportate dal Secolo XIX. La Procura ha messo le intercettazioni a disposizione delle difese considerandole «rilevanti». Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni di Autostrade per l'Italia, parlando con Michele Donferri Mitelli, ex capo nazionale delle manutenzioni di Aspi, riferendosi ai tecnici di Spea, azienda controllata da Aspi dice: «Ma io non so... cosa mandavano... Io ripeto, per me mandavano i ciechi! Mandavano i ciechi a fare ispezioni questi! I ciechi!», riferendosi alle valutazioni sullo stato di salute del viadotto.

