Organizzano cena per veglia funebre, 20 sanzionati

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Hanno detto di avere organizzato una cena per commemorare un connazionale morto, in spregio delle norme anti contagio. La polizia locale ha sanzionato i 20 commensali, tutti romeni. Il gruppo si è dato appuntamento in un circolo di via Borzoli. Gli agenti, chiamati da alcuni residenti, hanno sentito gli schiamazzi nonostante la saracinesca fosse abbassata. Una volta dentro hanno trovato venti persone, oltre a bambini alcuni anche molto piccoli. Ai poliziotti hanno spiegato che stavano facendo una veglia funebre.

Gli agenti nella sola giornata di ieri hanno sanzionato in totale 91 persone per il mancato rispetto delle norme anti Covid (ANSA).