Nasce in Liguria il Centro Italiano dedicato alla Lavanda

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Nasce nel ponente della Liguria il Centro Italiano di formazione, cultura, ricerca e produzione della lavanda: una novità assoluta per fornire a livello nazionale tutto il supporto scientifico, culturale ma anche di esperienza necessario allo sviluppo delle attività di coltivazione, diffusione e promozione della lavanda. Un percorso che si concretizza sulle solide basi dell'esperienza maturata negli ultimi sei anni con il progetto Lavanda della Riviera dei Fiori, grazie alla collaborazione dei Comuni delle province di Imperia, Savona e Cuneo.

Da progetti di ricerca in ambito internazionale fino alle attività di supporto per enti pubblici e privati ma anche coordinare e realizzare ricerche attraverso l'attribuzione di borse di studio, premi e l'organizzazione di seminari e convegni, gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinare le attività culturali con gli Enti Locali, Regionali, Statali, Europei, pubblici e privati. «C'è sempre più bisogno di formazione, di ricerca e di voglia di riscoprire le coltivazioni e le produzioni che in passato hanno fortemente caratterizzato la nostra regione rappresentando importanti fonti di reddito" è il commento di Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria nonché assessore con delega, fra l'altro, ad Agricoltura, Marketing e Promozione Territoriale e Promozione dei Prodotti Liguri (ANSA).