Mafia: Libera Genova, approfitta pandemia per radicarsi

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - "Le mafie stanno approfittando della chiusura delle attività economiche, sociali e culturali a causa della pandemia covid per aumentare la loro pervasività sul territorio". Lo evidenzia il referente del coordinamento di Libera Genova Andrea Macario stamani alla presentazione della 26/ma Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. "Purtroppo la pandemia è una crisi e come tutte le crisi comporta un'opportunità per chi è spregiudicato, la mafia purtroppo ha soldi, si propone come soluzione terribile con conseguenze gravissime per le aziende e i commercianti in difficoltà - dichiara Macario -. Non solo usura, ma investimenti, pensiamo ad esempio a tutta la partita dell'acquisto di crediti e situazioni che possono comportare una serie di 'favori' se non c'è accesso al credito".

"Svuotare le piazze per il covid è stata una cosa necessaria, - ribadisce - ma sappiamo che svuotando le piazze, i luoghi sociali e culturali, questi si possono popolare di criminalità organizzata".

Per tenere alta l'attenzione sul rischio infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale amplificato dai lockdown Libera il 20-21 marzo 2021 a Genova organizzerà 'A ricordare e riveder le stelle, cultura e memoria', la 26/ma Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Una staffetta di memoria nei luoghi di cultura ancora chiusi a causa del covid, in collaborazione con Il 'Ce.Sto e Goodmorning Genova'. "Nei luoghi di cultura leggeremo i 1.031 nomi delle vittime innocenti di tutte le mafie", spiega Macario. (ANSA).