Errore di ortografia fa scoprire truffa

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Si è presentato a casa di una coppia dicendo di essere un tecnico che doveva controllare l'impianto idrico per una presunta perdita di mercurio. Ma a tradirlo è stato un tesserino sgrammaticato e realizzato con lettere ritagliate su cui aveva scritto "Aquedotto". L'uomo è stato allontanato e sulla vicenda indagano le volanti della polizia. L'episodio è avvenuto a Genova in via Privata Percile.

Il finto tecnico si è presentato alla porta sostenendo di dovere controllare l'impianto. Ha visto prima il contatore sul terrazzo e poi si è diretto in bagno dove ha spiegato di avere rilevato una perdita di mercurio. A quel punto ha chiesto ai coniugi di mettere i gioielli dentro il frigo per evitare una possibile contaminazione. I due si sono insospettiti e hanno chiesto al tecnico di mostrare il tesserino. L'uomo ha mostrato la tessera che era stata ricavata con alcune lettere ritagliate e con il palese errore di ortografia. A quel punto è stato mandato via dai due comiugi che hanno chiamato la polizia. (ANSA).