Covid: più guariti che nuovi casi, ma 8 morti

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Più guariti che nuovi contagiati dal covid in Liguria. I nuovi casi sono 321 e i guariti 347. I tamponi fatti sono 771 (4793 molecolari e 2978 antigenici rapidi), la percentuale tamponi - positivi è del 4,1%, mentre a livello nazionale è del 6,2%% Cala ancora il complessivo dei positivi: sono 6257, 34 meno di ieri. I nuovi casi di infezione covid sono stati registrati 62 nell'Imperiese, 47 nel Savonese, 52 nello Spezzino, 19 nel Tigullio, 141 nella Asl3 di Genova.

Gli ospedalizzati crescono di due unità, ieri erano cresciuti di tre unità: ora sono 637 di cui 63 in terapia intensiva (erano 62). I morti sono 8 per un totale di 3769.

In isolamento domiciliare ci sono 5530 persone, 47 in più rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 5545 erano 5696.

I vaccini consegnati sono 276350, quelli somministratii 197276, il 71%. I vaccini Pfizer - Moderna somministratati sono 180.62. Le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale con questo siero sono 63.326. I vaccini AstraZeneca somministrati prima della sospensione sono 17214 e in 9 hanno fatto anche il richiamo. (ANSA).