Bloccate 1,3 milioni di mascherine non sicure

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Funzionari delle Dogane dell'Aeroporto di Genova hanno bloccato l'importazione dalla Cina di una partita di 1.3 milioni di mascherine generiche non sicure e senza marchio CE e quindi non utilizzabili come dispositivi di protezione dal covid. Le mascherine sono state bloccate, ipotizzando i reati di frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. (ANSA).