A 90 anni si costruisce casa abusiva in campagna, denunciata

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - I carabinieri forestali hanno denunciato una donna di 93 anni per abuso edilizio. L'anziana, proprietaria di un terreno in Val Bisagno, aveva trasformato un piccolo manufatto in una vera e propria abitazione con tanto di ampliamento della struttura in cemento armato. I militari hanno trovato anche altri manufatti, in muratura e con strutture complesse metalliche usati come una taverna e un terrazzamento panoramico ricoperto. Non solo. Per raggiungere la casa era stata costruita anche una strada di 50 metri dalla strada comunale. Tutte le opere sono state sequestrate.(ANSA).