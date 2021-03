Vaccini: Toti, a Genova hub tra più grandi Nord Italia

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - A Genova dal 29 marzo, alla Fiera del Mare, ci sarà un hub per le vaccinazioni gestito in parte dalla Asl e in parte da privati capace di somninistrare da 2.000 a 2.500 dosi al giorno. Lo ha annunciato il presidente ligure Giovanni Toti affermando che sarà "uno dei centri più grandi del Nord Italia". Toti ha spiegato che la Regione sta "perfezionando un accordo con Confindustria, Confcommercio e Lega cooperative per gestire una linea di vaccinazione dentro questo hub. L'altra linea sarà gestita invece dalla Asl3".

Un secOndo grande hub sarà allestito alla Spezia al Palacrociere, dentro al porto, ha detto Toti. (ANSA).