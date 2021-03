Lavatrici abbandonate nel parco fluviale del Magra

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Lavatrici, tubi, cassette, sacchi e ogni tipo di rifiuto. È quanto si trova in piena zona Parco parco di Montemarcello Magra Vara, sulla sponda sinistra del fiume Magra. La segnalazione all'ente Parco, ai sindaci di Sarzana e Arcola e ai carabinieri forestali è stata fatta da Legambiente La Spezia. I rifiuti solidi e ingombranti si trovano "lungo la pista pedonale ciclabile. Come cittadini e come associazione ambientalista chiediamo un intervento tempestivo.

Data la gravità della situazione riteniamo necessario mettere in atto attività di controllo e monitoraggio". Per Legambiente serve "un intervento tempestivo per dare un segnale di presenza, di attenzione e di cura in un'area di rilevante valore ambientale, votata a salutari attività ludiche, di svago e di benessere. Come associazione siamo disponibili a co-organizzare una giornata ecologica di coinvolgimento dei cittadini e volontari per ripulire l'area". (ANSA).