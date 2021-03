Covid:Genova, decesso ha fatto scoprire cluster ospedale

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - E' deceduto giovedì scorso uno dei pazienti che si trovava al primo piano del padiglione Maragliano dell'ospedale Policlinico San Martino, dove in seguito si è sviluppato un cluster di covid19 che, a oggi, vede 14 persone positive compresa un'infermiera no vax. Secondo quanto appreso dalla Direzione sanitaria dell'Ospedale, il tampone dell'anziano, asintomatico per Covid e ricoverato per altri motivi, era stato fatto successivamente al decesso secondo prassi per poter effettuare l'autopsia. Una volta evidenziata la sua positività post-mortem sono stati stati sistematicamente sottoposti a tamponi i pazienti e il personale del reparto. In questo modo è stato scoperto e isolato il cluster di Covid19 (ANSA).