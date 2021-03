Covid: da Antibes a Diano Marina per tintarella, multati

(ANSA) - DIANO MARINA, 16 MAR - Due trentenni francesi che da Antibes, in Costa Azzurra (dove ancora ci sono restrizioni specifiche a causa della pandemia) si sono recati in camper fino a Diano Marina, nella Riviera ligure di Ponente, per la prima tintarella ma sono stati trovati e multati dalla polizia locale con un verbale da 500 euro ciascuno, comprensivo della maggiorazione prevista per chi si sposta con un veicolo, e invitati a tornare in Francia. I due sono stati identificati stamani sul lungomare dalla Polizia Locale, nel corso di alcuni servizi finalizzati alla verifica del rispetto della normativa covid. Gli agenti li hanno sorpresi pochi minuti dopo che avevano aperto le sdraio. Dopo aver consegnato loro il verbale i due francesi sono ripartiti alla volta della Francia. (ANSA).