Anziano investito a Genova, muore dopo una settimana

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Un uomo di 87 anni è morto questa mattina a una settimana dal ricovero dopo essere stato investito in via Biga l'11 marzo scorso, a Genova. L 'anziano, Priamo Iori, era ricoverato all'ospedale San Martino. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, era stato travolto da un furgone in retromarcia. Si tratta del quinto incidente mortale da inizio anno a Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri era moto un 80enne che la mattina era stato investito sulle strisce a Prà da una moto (ANSA).