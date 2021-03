Vaccini: Bucci, "Chi rifiuta si ritiri su un monte da solo"

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - "La nostra libertà finisce dove comincia la libertà degli altri", usa quest'espressione il sindaco di Genova Marco Bucci per commentare il caso degli operatori sanitari che rifiutano il vaccino contro il Covid dopo il cluster scoppiato all'ospedale San Martino e che ha coinvolto anche un'infermiera che aveva scelto di non vaccinarsi. "Chi oggi rifiuta il vaccino si deve rendere conto che o si ritira in cima a un monte, da solo, senza incontrare nessuno, oppure deve rendersi conto di poter essere a sua volta un veicolo di contagio nei confronti delle altre persone", continua Bucci.

Il sindaco non entra nel merito dell'obbligatorietà o meno del vaccino, ma dice: "dobbiamo metterci in un'ottica del buon vivere civile, è necessario che le persone non ragionino solo in base al proprio interesse ma anche a quello degli altri, questo è fondamentale". (ANSA).