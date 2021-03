Vaccini: 'aperto' primo centro in struttura di sanità privata

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - Il primo punto vaccini anti covid in Liguria all'interno di una struttura sanitaria privata, che da alcuni giorni ha messo a disposizione gratuitamente i suoi spazi e il suo personale, è stato simbolicamente inaugurato stamani a Genova Albaro nella casa di cura Villa Serena. I vigili del fuoco sono stati la prima 'categoria prioritaria' a cui è stato somministrato il vaccino AstraZeneca per l'immunizzazione. Presenti all'apertura il presidente della Regione Giovanni Toti e il direttore generale dell'Asl3 genovese Luigi Bottaro. "Le attività, le strutture e il personale di Villa Serena sono totalmente gratuite, noi ci mettiamo soltanto i vaccini - ha detto Bottaro - E' la prima struttura sanitaria privata che si offre gratuitamente a una Asl ligure come punto vaccini". Circa ottanta i vaccini che saranno somministrati oggi a Villa Serena, con l'obiettivo di raddoppiare il numero a regime. Il presidente Toti ha confermato l'intenzione della Regione di trovare nuove forme di collaborazione con le strutture private al fine di aumentare la capacità vaccinale per arrivare a 50 mila dosi somministrate alla settimana. (ANSA).