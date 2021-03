Treno deragliato, inchiesta per disastro ferroviario colposo

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 15 MAR - La procura di Imperia ha aperto una inchiesta per disastro ferroviario colposo sul deragliamento del treno merci francese avvenuto ieri mattina alla stazione di ferroviaria di Ventimiglia dove due vagoni cisterna, adibiti al trasporto di ossido di etilene ma vuoti, sono usciti dai binari probabilmente per la mancata rimozione di una staffa ferma carro. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Cinella Della Porta. Nel frattempo i due vagoni sono stati rimessi in carreggiata e gli uomini di Ferrovie stanno valutando i danni e gli eventuali interventi di ripristino della linea danneggiata. (ANSA).