Covid: vaccinati 5mila frontalieri, dati trasmessi a Monaco

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 15 MAR - Quasi tutti i cinquemila frontalieri abitanti in provincia di Imperia, ma soprattutto nella zona del distretto sanitario di Ventimiglia sono stati vaccinati contro il covid. I dati sono stati resi ufficiali oggi da Roberto Parodi, segretario dell'associazione Frontalieri Autonomi Intemelii. Nella prima settimana di apertura del centro vaccini, al Centro Polivalente Falcone di Camporosso, sono state vaccinate 1.500 persone, cui se ne aggiungono altre 1.220 nel primo weekend; 910 nel secondo weekend; 549 nell'ultimo sabato e 290 ieri. A questi vanno aggiunti altri 500-600 vaccinati all'ospedale di Sanremo, prima dell'apertura del centro. Poche decine rinunce, malgrado le notizie sulle morti sospette.

"Manderò i dati in settimana a Monaco e alla nostra ambasciata d'Italia in Francia - afferma Parodi -. Al momento non esiste un riconoscimento ufficiale, ma il fatto che Montecarlo abbia autorizzato con proprio decreto la trasmissione da parte dell'Asl 1 dei nostri concittadini che sono stati vaccinati, rappresenta un riconoscimento di fatto". (ANSA).