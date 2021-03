Caso Astrazeneca,salta Consiglio regionale sul piano vaccini

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - La seduta del Consiglio regionale dedicata interamente al piano vaccinale è stata revocata dopo che l'Aifa, in via precauzionale ha sospeso il vaccina Astrazeneca dopo alcune morti sospette. La seduta monotematica dedicata al piano vaccinale della Liguria era in programma domani per l'intera giornata. La decisione di sospenderla è stata assunta dal presidente del Consiglio regionale, Medusei dopo aver sentito i presidenti dei gruppi consiliari e i consiglieri che avevano proposto la seduta. (ANSA).