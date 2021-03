AstraZeneca: Toti, 760 vaccinazioni saltate

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - Sono stati 759 i vaccini AstraZeneca non somministrati nel primo giorno di campagna vaccinale compiuta con i medici di base. Alisa, l'azienda sanitaria della Liguria, non ha specificato quanti sono stati i cittaduni prenotati che non si sono presentati e quante dosi non è stato possibile somministrate perché programmate nel pomeriggio dopo la decisione dell'Aifa di sospendere, in via precauzionale, tutti i lotti del vaccino AstraZenica in attesa della decisione dell'Ema. Ma pare che molte mancate somministrazioni sono dovute alla programmazione pomeridiana.

Del dato ha parlato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sulla pandemia. "E' una settimana che comincia in modo piuttosto turbolento. - commenta Toti - Era la prima giornata di lavoro dei medici di medicina generale del sistema ligure che da stamattina avrebbero dovuto vaccinare per l'intera giornata con AstraZeneca".

Dei 2.150 vaccini AstraZeneca prenotati solo 1.391 sono stati somministrati. Questo il dettaglio Asl per Asl: nella Asl1 Imperiese 318 preotazioni, 130 somministrazioni; Asl 2 Savonese, 630 e 476; Asl3 Genovese 611 e 543; Asl4 Tigullio 381 e 73, Asl5 Spezzina 210 e 169 (ANSA).