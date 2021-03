Anziana muore in incendio appartamento nel Savonese

(ANSA) - SAVONA, 15 MAR - Una donna anziana è morta stamani ad Andora (Savona) a causa di un incendio divampato nella sua abitazione in via San Bernardino, nei pressi della Marina di Andora. Immediato l'intervento sul posto di vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell'ordine. Ancora da chiarire le cause del rogo. Secondo le prime informazioni, l'anziana potrebbe essere morta intossicata dal fumo. L'incendio si sarebbe sviluppato nella camera da letto. A dare l'allarme la sua badante che, arrivando nell'appartamento, ha notato il fumo uscire dalla camera. Le fiamme sono state rapidamente spente, ma la donna era già deceduta. (ANSA).