Liguria, aumentano casi e ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - In Liguria ci sono 321 casi positivi a fronte di 3.456 tamponi molecolari processati e 1.711 test antigenici eseguiti, un'incidenza test-positivi che si attesta al 6,2%, in aumento rispetto a ieri (4,53%). Il maggior numero di casi in Asl 3 genovese (133) seguita da Asl1 Imperia (66), Asl2 Savona (53), Asl5 La Spezia (50) e Asl4 Tigullio (17). Aumentano di 22 unità gli ospedalizzati: sono 598, 22 in più rispetto a ieri. Stabili le Terapie Intensive che contano 64 posti occupati. I pazienti deceduti, per la maggior parte uomini, sono otto di età compresa tra i 60 e i 94 anni. In isolamento domiciliare ci sono 13 persone, mentre in sorveglianza attiva restano 6.315 persone.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, a oggi 53.906 persone hanno completato con il richiamo la vaccinazione con dosi di vaccino a mRna mentre nelle ultime 24 ore AstraZeneca è stato somministrato a 1.281 persone. Dal 27 dicembre 2020 a oggi AstraZeneca è stato somministrato a 13.565 persone. Sui 226.180 vaccini consegnati, sono state somministrate in tutto 177.182 dosi, pari al 78% del totale (ANSA).