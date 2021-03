Per umiliare la compagna le ha tagliato una ciocca di capelli, dopo averla rimproverata perchè a suo dire non aveva messo in ordine la casa. La vittima ha però trovato il coraggio di denunciare il compagno e gli agenti delle volanti le hanno trovato una sistemazione in un'altra casa insieme ai quattro figli. È successo la scorsa notte a Genova Sampierdarena. La polizia ha denunciato l'uomo, ecuadoriano di 30 anni, per maltrattamenti in famiglia.