In coda per vaccino Astrazeneca

(ANSA) - CAMPOROSSO, 13 MAR - Tutti in coda per il vaccino AstraZeneca, oggi, al centro polivalente Falcone di Camporosso, dove sono già stati vaccinati circa 250 tra frontalieri e operatori scolastici, che si sono prenotati tramite Asl 1.

Nessuna psicosi, dunque, dopo le due morti sospette in Sicilia e il ritiro dal mercato di un lotto del vaccino per il rischio di trombosi. A quanto si apprende, infatti, sarebbero soltanto 12 le disdette comunicate all'Asl, a cui si aggiungono cinque persone che non si sono presentate all'appuntamento, senza preavvertire. Vaccinazioni sono in programma fino alle 23.30, ma è probabile che proseguiranno (preventivando qualche ritardo), fin dopo la mezzanotte. (ANSA).