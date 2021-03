Nautica: il Salone di Genova guarda al futuro e apre le iscrizioni

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Si aprono ufficialmente oggi le iscrizioni del 61° Salone Nautico organizzato da Confindustria Nautica a Genova dal 16 al 21 settembre prossimi. La sessantunesima edizione arriva dopo un anno complesso in cui l'evento si è distinto come l'unico appuntamento di settore organizzato in presenza in Europa a causa della pandemia. I dati di mercato a valle della manifestazione hanno certificato i risultati ottenuti, dice una nota, come è emerso dalle dichiarazioni degli espositori e dalle analisi di Assilea (l'Associazione italiana delle aziende del leasing) che indicano un aumento del 21,34 % del numero dei contratti stipulati nel 2020, con un picco nel mese di ottobre, in corrispondenza e a seguito dell'evento.

Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica e de I Saloni Nautici spiega: "L'edizione 2020 del Salone Nautico di Genova ha rappresentato un traguardo storico, un'edizione simbolo di coraggio, qualità, saper fare italiani e un forte segnale per la ripartenza dell'economia. Quest'anno vogliamo capitalizzare il grande lavoro svolto realizzando ancora una volta un evento concreto ed efficace, costruito su misura, in questo frangente ancora complesso".

Carla Demaria, amministratore delegato de I Saloni Nautici ha aggiunto: "Abbiamo ancora un periodo particolare di fronte a noi, ma sia l'andamento del mercato della nautica, sia quanto abbiamo realizzato nel 2020 confermano l'affidabilità e la forza del progetto". (ANSA).