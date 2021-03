Rifiuti vegetali, installati a Chiavari nuovi contenitori

(ANSA) - CHIAVARI, 12 MAR - Nuovi bidoni per i rifiuti vegetali derivanti dalle attività di giardinaggio e di manutenzione delle aree verdi a Chiavari. Aprica spa, gestore del servizio di nettezza urbana, ha previsto il posizionamento di 20 contenitori "New Cube" su tutto il territorio comunale.

«Un servizio aggiuntivo e sperimentale per andare incontro alle esigenze degli abitanti, che va a sommarsi alle isole ecologiche presenti nel centro storico - spiega l'assessore ai servizi ecologici, Massimiliano Bisso - Dopo le segnalazioni degli operatori che spesso hanno individuato scorretti conferimenti di materiali vegetali nei contenitori del secco, abbiamo definito un programma di installazione di nuovi bidoni da 5 mü che, oltre ad essere funzionali, permetteranno anche di migliorare la percentuale di raccolta differenziata. Le operazioni di svuotamento di queste campane saranno eseguite da un apposito mezzo a tre assi, con capacità massima di 26 tonnellate, che necessita di un adeguato spazio di manovra per espletare le proprie funzioni: da qui l'esigenza di scegliere aree cittadine periferiche in grado di consentirne la manovra". Le zone della città in cui sono già state posizionate le campane per la raccolta di scarti provenienti da sfalci e potature sono: sull'Aurelia in zona Villini degli Ulivi e nei pressi della pizzeria Le Cisterne, in via Pianello e in via Perissinotti, in via San Rufino al confine con Leivi e in via Privata San Rufino, in via Gandolfi e piazzale Rocca, in via Parma, in via Romana Antica e in corso Buenos Aires. (ANSA).