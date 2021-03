Papa: sindaco Bucci in udienza con atleti Sporting Quinto

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - "Ho avuto l'onore e il piacere di accompagnare la società e gli atleti dello Sporting Club Quinto in udienza privata da Papa Francesco. È stato un momento emozionante, così come lo sono state le parole del Santo Padre che ha ricordato ai ragazzi dello Sporting l'importanza del gioco di squadra dello sport come nella vita. Ho chiesto al Papa di ritornare in visita a Genova, la nostra comunità sarebbe desiderosa di riabbracciarlo!". Lo scrive il sindaco di Genova Marco Bucci su Facebook postando anche le foto dell'incontro e degli atleti del club di pallanuoto con sede a Genova. (ANSA).