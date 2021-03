Incidente in A12 nei pressi di un cantiere, quattro feriti

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Quattro persone sono rimaste lievemente ferite in un incidente stradale avvenuto in A12, tra Genova Nervi e Recco in corrispondenza di uno scambio di carreggiata, per un cantiere, nei pressi della galleria monte Moro. Quattro le auto coinvolte. Il transito è stato interrotto e riaperto poco prima delle 9. In quel momento, secondo Autostrade, si erano formati 8 km di coda tra Genova Est e Recco in direzione Livorno e 6 tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova.

E' il secondo incidente che avviene in questa settimana in tratti autostradali interessati dai cantieri. Mercoledì era accaduto sulla A10, tra Arenzano e Genova: un'auto aveva tamponato un tir ed aera morto l'automobilista (ANSA).